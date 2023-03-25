Экономическая ситуация

По информации Министерства аграрной политики Украины, прогнозируемые площади зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона - 19,8 млн га. При этом площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га чем в предыдущем сезоне, в то время как яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 10240 тыс. га (-1409 тыс. га до 2022 года). Из них озимая пшеница – 4166 тыс. га (-834 тыс. га), яровая пшеница – 285 тыс. га (+67 тыс. га), озимый ячмень – 536 тыс. га (-255 тыс. га), яровой ячмень – 1041 тыс. га (+111 тыс. га), кукуруза – 3618 тыс. га (-451 тыс. га). В отличие от зерновых культур посевные площади под основными видами масличных прогнозируются к увеличению: подсолнечник – 5641 тыс. га (+476 тыс. га), рапс – 1374 тыс. га (+110 тыс. га), соевые бобы – 1841 тыс. га (+334 тыс. га). Также ожидается увеличение посевных площадей под сахарной свеклой – 220 тыс. га против 180 тыс. га в прошлом сезоне.

Уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объем урожая. Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 может составить 44,3 млн т против предыдущего показателя в 53,1 млн т

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Уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объем урожая. Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года может составить 44,3 млн т против предыдущего показателя в 53,1 млн т. В частности, урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн т (20,5 млн т в 2022 году) году), ячменя – 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурузы – 21,7 млн т (25,6 млн т). Вместе с тем, ожидается увеличение валового производства масличных культур до 19,2 млн т против 18,2 млн т в прошлом году. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 11,5 млн т (11,1 млн т), рапса – 3,8 млн т (3,7 млн т), соевых бобов – 3,9 млн т (3,4 млн т). Также ожидается увеличение производства сахарной свеклы – 11,3 млн т (9,7 млн т).

Развитию аграрного производства в Украине будет способствовать продление действия соглашения "зерновой инициативы" еще на 120 дней, что стало возможным благодаря поддержке ряда международных партнеров, в частности участников соглашения ООН и Турции. По оценке Минагрополитики благодаря "зерновой инициативе" уже удалось экспортировать около 25 млн тонн агропродукции, из которых 6,9 млн тонн пшеницы. В частности, 20% пшеницы от общего количества были отгружены в африканские страны. Кроме того, около полумиллиона тонн пшеницы было отправлено в рамках гуманитарных продовольственных программ ООН и Grain from Ukraine.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 21.03.2023, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 2,5 млрд. гривен на сроки от 1 до 2 лет с доходностью от 18,50% до 19,70%, а также 86 млн долларов США. Основной объем гривневых средств был привлечен по 2-летним бумагам с погашением в августе 2025 года, которые с 11 марта включены в перечень бенчмарк-ОВГЗ.

В общем, перечень бенчмарк-ОВГЗ включает шесть выпусков ценных бумаг, три из которых были добавлены в январе и феврале 2023 года (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102) и три – в марте (UA4000227. По оценкам Национального банка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит избежать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году.

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Верховная Рада Украины поддержала проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" по обеспечению расходами сектора безопасности и обороны. Законопроект предусматривает увеличение расходов общего фонда государственного бюджета на 537,2 млрд гривен, в том числе на сектор безопасности и обороны – 518,2 млрд грн, из которых 477,2 млрд грн – оплата труда с начислениями, спецтехника и оборудование – 30,2 млрд грн, прочие расходы – 10,8 млрд гривен, на резервный фонд – 19,0 млрд гривен.

Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в государственный бюджет на 2023 год предусмотрено увеличение доходов общего фонда на 60,7 млрд грн (в частности, НДФЛ на 36,5 млрд грн; дивидендов (дохода), начисленных на акции (доли) хозяйственных обществ, уставных капиталах которых имеется государственная собственность на 19,0 млрд грн); финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 419,3 млрд грн; а также учтена экономия средств по выполнению долговых и гарантийных обязательств на 57,2 млрд гривен.

Представители властей Украины и эксперты Международного валютного фонда достигли согласия на рабочем уровне по 48-месячной программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF). Соглашение предусматривает финансирование для Украины в размере 15,6 млрд. дол. США (СПЗ 11,6 млрд) и включает ряд макроэкономических и финансовых мер по поддержанию экономического восстановления Украины

Увеличение потребностей в государственных заимствованиях обуславливает необходимость активизации работы с международными партнерами. Так, представители властей Украины и эксперты Международного валютного фонда достигли согласия на рабочем уровне по 48-месячной программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF). Соглашение предусматривает финансирование для Украины в размере 15,6 млрд. дол. США (СПЗ 11,6 млрд) и включает ряд макроэкономических и финансовых мер по поддержанию экономического восстановления Украины. Программа поможет мобилизовать финансирование от международных партнеров Украины, а также будет способствовать сохранению макрофинансовой стабильности и проложит путь к восстановлению после победы Украины в войне против агрессора. Следующим шагом является утверждение программы Советом директоров Фонда, которое ожидается в ближайшие недели.

Кроме того, Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи от ЕС. Указанное финансирование является вторым траншем в рамках льготной кредитной программы на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд. евро. Первый транш в размере 3 млрд. евро Украина получила в январе 2023 года. Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов госбюджета. Следующие транши в рамках масштабной программы МФД Украина будет получать в течение 2023 с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Валютный рынок

Увеличение чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков обусловило увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком для сбалансирования рынка. Соответствующий показатель на прошлой неделе составил 376 млн. долларов США, что на треть больше, чем неделей ранее (278 млн. долларов США).

Доминирование спроса на иностранную валюту обусловлено сохранением значительного дефицита внешней торговли товарами и услугами, который в январе 2023 составил более 3,4 млрд долларов США. При этом поступлений по оплате труда за границей (1,1 млрд долларов США) и трансфертов сектора общегосударственного управления из-за границы (1,1 млрд долларов США) в январе 2023 г. было недостаточно для компенсации дефицита внешнеторговых операций, что привело к отрицательному сальдо текущего счета на уровне “-“0,8 млрд долларов США.

Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе-феврале 2023 года чистая прибыль банковской системы составила 21,5 млрд гривен (+6,8 млрд грн в феврале). Чистые процентные доходы банков за 2 месяца 2023 составили 30,4 млрд гривен, чистые комиссионные доходы – 8,1 млрд гривен и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков. Объем отчислений в резервы по активным операциям в феврале оставался практически на уровне предыдущего месяца.

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам февраля составили 20,3% для регулятивного и 13,4% – для основного капитала банков. Соответствующие значения почти вдвое превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и создают меру защиты от негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

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Позитивные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам февраля составили 20,3% для регулятивного и 13,4% – для основного капитала банков

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) увеличился почти до 550 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства на фоне умеренных объемов чистой продажи Национальным банком иностранной валюты. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 2 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23%).

Достаточность капитала банков и высокий уровень ликвидности создают возможности развития банковского кредитования, которое в условиях военных рисков поддерживается государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%". На условиях программы на прошлой неделе банками было выдано 508 льготных кредитов на общую сумму 2,39 млрд. грн., из которых около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло 23,6 тысяч на общую сумму более 94 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля (около 87%) кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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