В этом году в Украине будет значительное падение ВВП, однако не ниже критического уровня, который был в 2015 — финансовый аналитик Найман
Экономист Эрик Найман убежден, что падение ВВП в этом году будет стремительным и ощутимым, однако ввиду того, что в 2015 году ситуация была более критической и украинцам удалось пережить этот период, то сейчас нет весомых угроз для самого населения
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В этом году мы ожидали получить ВВП – 200 млрд долл., однако скорее всего будет около 100 млрд долл. Но это уровень даже немного выше, чем был в 2015-2016 году. Так что падение будет сильным и ощутимым, но мы пережили 2015-2016 и никто за "кравчучки" не хватался, все было нормально", – сказал экономист.
Найман также подчеркнул, что сейчас ситуация лучше по сравнению с предыдущими годами, ведь Украина получает беспрецедентные суммы помощи мирового сообщества.
"Такого потока средств, который сейчас идет в Украину, не было ни в 2015, ни в 2016 годах. Так что если прогнозировать оптимистично, то вернемся к уровню 2021 года за 2-3 года", - подчеркнул эксперт.
- В апреле цены в Украине выросли на 15,9%, а к концу года инфляция может превысить 20%.
- Экономика Украины может восстановиться после падения на треть в этом году на 25% в следующем при условии, если будут приложены масштабные усилия для ее восстановления
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