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В этом году Укрзализныця может понести убытки в 20 млрд грн, - председатель правления

27 января, 2023 пятница
06:50
Экономика

АО "Укрзализныця" закончила 2022 год с убытком почти 11 млрд грн, а по результатам этого года он может достичь 20,2 млрд грн

Об этом сообщил на брифинге 26 января председатель правления Укрзализныци Александр Камышин, передает Укринформ.

"Мы закончили 2022 год с убытком почти 11 млрд гривен. Ущерб от пассажирских перевозок достиг 13 млрд гривен. Это притом, что мы получили 10 млрд гривен финансовой помощи от государства. Мы нормально относимся к убытку в прошлом году и имеем плановый ущерб на 2023 год, мы ведь продолжаем выполнять важную государственную функцию", – отметил он.

Повышение тарифов на грузовые перевозки не позволило существенно компенсировать убытки, ведь их объемы в прошлом году упали вдвое из-за войны, разрушенных предприятий, блэкаут и ограничений на использование электроэнергии, отмечает Камышин.

Поэтому в 2023 году из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок Укрзализныця ожидает убытки в 20,2 млрд грн.

По его словам, доходы компании в 2023 году составят около 83,9 млрд грн, расходы – 107,9 млрд грн. При этом в течение 2023 года Укрзализныця не планирует поднимать тарифы ни на пассажирские, ни на грузовые перевозки.

  • Как известно, до конца текущего года пассажирам всех поездов "Интерсити" в Украине будет доступен бесплатный Wi-Fi от терминалов спутниковой связи Starlink.

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Укрзализныця
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