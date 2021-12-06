В этом году украинцы взяли микрокредиты на рекордные 50 млрд грн

Об этом сообщает сервис мониторинга реестра компаний и судебного реестра "Опендатабот".



Отмечается, что количество выданных в Украине кредитов растет из года в год: в 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020-м - 1 млн кредитов, а в 2021 году выдается уже 1,2 млн. Против предыдущего года среднемесячное количество оформленных кредитных договоров увеличилось на 20%.



По данным Опендатабот, чаще всего украинцы берут кредиты онлайн: 85% микрокредитных договоров оформляются через интернет.



Кроме того, ежегодно задолженность населения Украины перед микрокредитными организациями увеличивается. Так, общая сумма долга за 9 месяцев 2021 года выросла на 5%. Сейчас украинцы должны уплатить МФО 15,6 млрд грн только за просроченные кредиты.



В сервисе напомнили, что в начале 2021 года вступили в силу изменения закона о кредитовании, влияющие на сферу микрокредитных финансовых организаций. Размер суммы штрафов и пени не может быть больше двух размеров полученной человеком суммы, если кредит больше одной минимальной заработной платы (6,5 тыс. грн с 1 декабря 2021 года).



Это правило не распространяется на кредиты поменьше. Здесь по-прежнему действует общая норма - размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита.



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