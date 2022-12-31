Об этом сообщили на Правительственном портале.

Украина потратила на войну в 2022 году 1,2 трлн гривен:

"За время полномасштабной войны правительство выделило на сектор безопасности и обороны более 1,2 трлн гривен. Мы существенно повысили выплаты всем военным. Более 250 млрд гривен было выделено на закупку и модернизацию оружия и техники, эффективно уничтожающей оккупантов", - отчитался на заседании премьер-министра Денис Шмигаль.

В частности, сказано, что к выполнению мобилизационных задач привлечены 28 тыс. украинских предприятий. 700 предприятий перевезено в менее опасные регионы страны.

Он напомнил, что в условиях войны государство получило 5 "безвизов": "Энергетический безвиз" в марте, когда присоединились к европейской энергосети. "Транспортный безвиз" в июне, благодаря которому украинский бизнес больше не нуждается в разрешениях на автомобильные грузовые перевозки. "Экономический безвиз", который отменил на год все пошлины и квоты на экспортируемые в ЕС украинские товары."Таможенный безвиз", который заработал в октябре и позволяет интегрировать нашу таможню в европейскую."Цифровой безвиз", благодаря которому Украина теперь член программы "Цифровая Европа" ".

Отмечено, что Украина полностью обеспечена продовольствием на 2023 год:

"Мы продолжим поддержку агросектора, который также показал невероятную устойчивость. 80 млрд гривен мы выдали 38 тысячам наших аграриев за эти месяцы войны. Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 млн тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год", - заявил премьер-министр.

Денис Шмигаль также подчеркнул, что за 10 месяцев полномасштабного вторжения Украина получила экономическую поддержку от партнеров на сумму более $31 млрд.

Кроме того, Украина преодолела топливный кризис: "Весной мы столкнулись с топливным кризисом, но благодаря нашей синергии в работе с бизнесом этот чрезвычайный вызов мы также преодолели. Импорт топлива по сравнению с мартом вырос в 10 раз, и теперь мы везем его со всего мира".

Премьер-министр также сообщил, что для восстановления Украины необходимо привлечь более $700 млрд: "Совместно с Всемирным банком и Европейской комиссией наше Правительство провело первую верифицированную оценку средств, необходимых на восстановление. По состоянию на июнь это было 350 млрд долларов, а к концу года выходим на сумму уже более 700 млрд долларов".

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль назвал стратегической задачей Украины отвечать критериям вступления в Европейский Союз уже до конца 2024 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb