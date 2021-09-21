В этом году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, - Киевская школа экономики

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он отметил, что текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне.

"У нас не будет длинного плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возвращения к "зеленому" уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя как во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей", - подчеркнул Ганиченко.

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлено "желтый" уровень эпидемической опасности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb