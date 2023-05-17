В этом году Украина может посеять больше яровой пшеницы, чем за последние 12 лет

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что к середине мая в стране уже посеяно 247 тысяч га культуры, а в дальнейшем этот показатель может достичь 285 тысяч га.

"В последний раз в Украине во время весенней посевной подобные площади пшеницы сеяли 12 лет назад. К примеру, в 2013 году, до начала войны России против Украины и временной оккупации части наших территорий, этот показатель составлял 160,2 тыс. га. В 2021-м украинские аграрии засеяли 192,1 тыс. га яровой пшеницы", - говорится в сообщении.

В настоящее время лидером по севу этой культуры является Днепропетровщина. Там аграрии уже засеяли 32,10 тыс. га. В прошлом году больше всего было посеяно в Тернопольской области - 22,4 тыс. га, а в 2021-м на Житомирщине засеяли 21,8 тыс. га.

Несмотря на увеличенные площади посева яровой пшеницы, их доля составляет всего 10% от общей площади производства этой культуры в Украине. Объясняется, что такой рост существенно не компенсирует общее сокращение посевных площадей пшеницы в новом сезоне.

По предварительным прогнозам Минагрополитики, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн тонн, из которых более 16,5 млн тонн пшеницы. Такой же показатель по урожаю пшеницы в Украине в своем первом агропрогнозе для нового маркетингового сезона 23/24 заложило и министерство сельского хозяйства США.