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OPINION

В этом году свеча памяти – особенная. Она не дает сломаться нам, как этого хочет Путин

Леся Вакулюк
26 ноября, 2022 суббота
19:07
Мнение Леся Вакулюк

Сталин отнимал зерно — то, чего в Украине всегда было достаточно, даже когда был неурожай. Путин отнимает электроэнергию, которой в Украине с избытком

"Не является ли Голодомором то, что Россия сейчас делает с украинцами, обстреливая критическую инфраструктуру", — спросил ведущий одного из польских телеканалов. А действительно. Чем не Голодомор – подумала я.

Прошло 89 лет. Тогда был Сталин. Теперь Путин. Даже фамилии их схожи. Хотя у первого это псевдо.

Тогда Сталин отнимал зерно — то, чего в Украине всегда было достаточно, даже когда был неурожай.

Теперь Путин отнимает электроэнергию, которой в Украине с избытком.

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Тогда Сталин замучил миллионы украинцев только потому, что они хотели быть хозяевами в собственном доме. Только вдумайтесь: чуть меньше, чем столетие назад на Фастовщине (Центральная Украина) украинские крестьяне не понимали русского языка, которым к ним обращались советские партийцы, агитировавшие вступать в "колхозы".

Тогда Сталин отнимал зерно — то, чего в Украине всегда было достаточно, даже когда был неурожай. Теперь Путин отнимает электроэнергию, которой в Украине с избытком

Сейчас Путин пытает украинцев, потому что они, как и их предки, хотят быть хозяевами в собственной стране и хотят вернуть себе то, что у них пытались и пытаются отнять, историческую память. Тогда украинцы отдавали последнее, семейные вышитые рубашки и шальчатые платки, рисованные иконы и тканые рядна, лишь бы достать кусок хлеба.

Сейчас украинцы собирают деньги, чтобы купить генератор, аккумулятор или другое устройство, чтобы быть со светом и теплом.

Тогда украинцы готовили супы, каши или хлеб из почек, коры деревьев, сапог, ворон — всего, что могло быть хоть немного съедобным. Чтобы выжить.

Сейчас украинцы спят в палатках, разбитых посреди квартир, греют камни на газовых плитах, готовят еду на туристических горелках, мастерят окопные свечи, покупают налобные фонарики, паяют батарейки и провода — делают все, что может облегчить жизнь.

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Не так давно мы удивлялись нашим бабушкам и прабабушкам, что они столько консерваций заготавливают, что держат мешки с крупами. Иногда то, что можно было увидеть на их полках в подвалах или чердаках, просто шокировало. Как вот банки с закатанным хлебом, на которые внуки наткнулись на чердаке бабушкиного дома после ее смерти. Так и узнали, какую травму Голодомора она несла всю свою жизнь.

Сейчас Путин пытет украинцев, потому что они, как и их предки, хотят быть хозяевами в собственной стране и хотят вернуть себе то, что у них пытались и пытаются отобрать, — историческую память

Сейчас, в XXI веке, когда электроэнергия не является чем-то исключительным, мы учимся делать запасы воды, дольше хранящейся пищи, мы проверяем заряд на телефоне или компьютере, мы можем пройти пол города, чтобы найти или мобильную, или интернет-связь. И радуемся простым вещам — появлению электричества или свечи в подарок.

Каждый год в четвертую субботу ноября мы зажигаем свечу памяти, которой чествуем всех украинцев, чью жизнь оборвал Голодомор. Но в этом году свеча памяти – особенная. Пока она горит в темных наших домах, напоминает, как наших предков пытался сломать Сталин, и вместе с тем не дает сломаться нам, как бы к этому не стремился Путин.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Леся Вакулюк, журналистка "Эспрессо"

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