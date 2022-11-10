Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В этом году смертность от COVID-19 упала на 90%, - ВОЗ

В этом году смертность от COVID-19 упала на 90%, - ВОЗ

10 ноября, 2022 четверг
00:25
Общество

С начала этого года количество вызванных COVID-19 смертей в мире упало почти на 90%.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис, пишет АР.

По его словам, на прошлой неделе ВОЗ было сообщено о чуть более 9400 смертях, связанных с коронавирусом, а в феврале этого года еженедельно от недуга в мире умирало 75 тыс. человек.

"Мы прошли долгий путь, и это – повод для оптимизма. Впрочем, мы продолжаем призывать все правительства, общины и лиц оставаться бдительными", - сказал Гебреис.

Он отметил, что новые штаммы COVID-19 продолжают появляться и представляют опасность.

"Почти 10 тыс. смертей в неделю, это на 10 тыс. больше, чем могло быть для болезни, которую можно предупредить и лечить", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, в мире производится недостаточно анализов для выявления COVID-19, а разница в пропорции вакцинированного населения в богатых и бедных странах остается поразительной.

В общей сложности в ВОЗ насчитали 629 млн случаев инфицирования COVID-19 в мире и 6,5 млн смертей от этой болезни.

  • Напомним, по состоянию на 1 ноября за неделю ковидом в Украине заболели более 16 тысяч человек.
  • Также 28 октября в Украину доставили 2,3 млн. доз вакцин Pfizer.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Здоровье
COVID-19
Читайте также:
карта бойових дій
9 ноября, 2022 среда
Карта боевых действий: 3-8 ноября. В ожидании возвращения Херсона
озброєні люди біля офісу Укрнафти
9 ноября, 2022 среда
Вооруженные люди заблокировали офис Укрнафты. БЭБ проводит обыски по подозрению в неуплате более 700 млн грн налогов
Катерина Бех
9 ноября, 2022 среда
Биатлонистка, выступавшая за сборную Украины, получила вид на жительство в России
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 39.17
    Продажа 40.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 ноября
01:46
Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США, - Байден
01:30
В Полтаве открыли мурал, посвященный Сергею Волыне, защитнику Мариуполя
01:19
Украина работает над введением секторальных санкций против России, – вице-премьер Свириденко.
01:03
Россияне роют окопы на севере Крыма: спутниковые фото
00:51
"Демократы хорошо провели ночь": Байден доволен предварительными результатами выборов в США
00:23
Великая Британия предоставит Украине тысячу дополнительных ракет для ПВО "земля-воздух"
2022, среда
9 ноября
23:50
В войне в Украине погиб гражданин Великой Британии
23:46
Обновлено
Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это боремся, - Зеленский
23:06
"Это будет означать объявление войны всему миру": Зеленский предостерег Москву от попыток взорвать Каховскую ГЭС
23:04
Электроэнергию 10 ноября будут выключать по всей Украине: где применят наибольшие ограничения
22:42
Ассист Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в матче с "Лечче"
22:30
Конгресc США
Выборы в США: судьбу сената может решить второй тур в Джорджии, в нижней палате до сих пор преобладают республиканцы
22:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 9 ноября
21:45
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Происходит переломный этап боевых действий на Херсонщине. Колонка Сергея Згурца
21:39
Россия выпустила по приграничью Сумщины 190 снарядов и мин за день
21:29
Обновлено
Мария Захарова
В МИД Украины ответили на заявление Москвы о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"
21:23
Порошенко поздравил ВСУ с освобождением Снигуровки и поиздевался над Путиным
21:05
Гостил у родственников: в результате российских обстрелов на Никопольщине погиб 47-летний мужчина
21:01
Кривой Рог
В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы. Вероятно, Россия обстреляла район кассетными снарядами
20:56
Польша и Словакия увеличат расходы на оборону
20:45
Испания передала Украине 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов
20:36
США и Украина
США определили координатора по энергетической поддержке Украины
20:35
Мудрик
"Арсенал" провел переговоры с самым дорогим футболистом "Шахтера" Мудрыком
20:22
На фото Владимир Зеленский
Нардеп Василевская-Смаглюк рассматривает возможность создания новой партии под Зеленского
20:15
Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили 6 районов скопления кафиров и их техники
20:12
Войска РФ обстреляли село в Сумской области зажигательными боеприпасами, загорелось поле кукурузы
19:57
Ракетные и авиаудары, обстрелы из РСЗО: оккупанты с начала суток ударили по районам более 15 населенных пунктов
19:57
Столтенберг призвал дождаться подтверждения, что Россия вывела войска из Херсона
19:55
Укрзализныця будет продавать билеты на поезд Киев — Варшава только онлайн
19:41
Нечеловеческие условия и средства защиты прошлого века: у российских мобиков ухудшается морально-психологическое состояние, - Генштаб
19:33
Россия высылает работника посольства Молдовы
19:33
Литовские таможенники не впустили цистерну из Беларуси с символом агрессии РФ
19:27
Аналитика
Передача частных заводов государству – "военный коммунизм" или запоздалое решение?
19:17
Россияне не прошли цивилизационную эволюцию, - Александр Палий об истории России
19:16
Эксклюзив
Дипломатия для РФ - дымовая завеса, за которой они готовятся решить украинский вопрос, - эксперт по безопасности
19:14
OPINION
Юрий Бутусов
Российские войска начали бегство из Херсона
19:13
Судья ВС с российским паспортом Львов просит Окружной админсуд Киева о восстановлении в должности
19:00
Украина не видит, чтобы РФ уходила из Херсона без боя, - Подоляк
18:59
С коляской решил пройтись пешком до границы: украинский футболист рассказал, как смог выехать в Молдову
18:42
В Сумской области восстановили один из наибольших мостов, который взорвали, чтобы остановить наступление России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV