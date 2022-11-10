В этом году смертность от COVID-19 упала на 90%, - ВОЗ
С начала этого года количество вызванных COVID-19 смертей в мире упало почти на 90%.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис, пишет АР.
По его словам, на прошлой неделе ВОЗ было сообщено о чуть более 9400 смертях, связанных с коронавирусом, а в феврале этого года еженедельно от недуга в мире умирало 75 тыс. человек.
"Мы прошли долгий путь, и это – повод для оптимизма. Впрочем, мы продолжаем призывать все правительства, общины и лиц оставаться бдительными", - сказал Гебреис.
Он отметил, что новые штаммы COVID-19 продолжают появляться и представляют опасность.
"Почти 10 тыс. смертей в неделю, это на 10 тыс. больше, чем могло быть для болезни, которую можно предупредить и лечить", - отметил глава ВОЗ.
По его словам, в мире производится недостаточно анализов для выявления COVID-19, а разница в пропорции вакцинированного населения в богатых и бедных странах остается поразительной.
В общей сложности в ВОЗ насчитали 629 млн случаев инфицирования COVID-19 в мире и 6,5 млн смертей от этой болезни.
- Напомним, по состоянию на 1 ноября за неделю ковидом в Украине заболели более 16 тысяч человек.
- Также 28 октября в Украину доставили 2,3 млн. доз вакцин Pfizer.
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