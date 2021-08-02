В этом году правительство сделало ошибку - заложило мало денег на субсидии, - Кухта
Правительство в этом году не предусмотрело достаточно денег на субсидии для уязвимых слоев населения.
Об этом сказал Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, в эфире программы Великий эфир Василия Зимы на телеканале "Еспресо".
"В мире очень быстро растут цены. Нас это задевает: вырос газ - рекордные цены, уголь - рекордные цены. Система субсидий - это предохранитель номер один, и она настроена, она работает. Действительно, в этом году правительство сделало очень большую ошибку - они не заложили достаточно денег на субсидии", - сказал Кухта.
По его словам, лишить субсидий тех, кто их не должен получать - важно, но в приоритете должно быть обеспечение выплатами уязвимых слоев населения.
Он обратил внимание на то, как действует власть, чтобы улучшить ситуацию.
"Что делает власть? Прежде всего - пытаются "размазать" этот рост, перейдя к системе долгосрочных контрактов для населения. Это летние контракты на газ. Соответственно, цены зафиксированы на начало весны. Аналогичные механизмы можно пробовать применить к отоплению, к электроэнергии и т.д.", - добавил эксперт.
Такой подход - это скрытое регулирование цен, которое несколько конфликтует с программой МВФ, но там стоит искать баланс, отметил экономист.
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Кабмин усилил адресность предоставления жилищных субсидий для социальной поддержки населения.
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