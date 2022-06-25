Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Польша планирует увеличить добычу энергетического угля из действующих шахт максимум на 1,5 миллиона тонн. В то же время Украина увеличит внутренние запасы с 2 до 3 млн тонн.

При этом Польша, использующая уголь примерно на 70% производства электроэнергии, в начале этого месяца также ввела меры, которые будут субсидировать уголь для домохозяйств, использующих топливо для отопления, чтобы смягчить резкий рост цен.

Поскольку потоки российского газа в Европу упали после вторжения России в Украину и санкций Европы против Москвы, континент пытается найти альтернативные поставки.

Так, несмотря на обязательства по постепенному удалению угля из электроэнергетики, такие страны, как Германия, Австрия и Нидерланды готовятся увеличить производство электроэнергии на угле в качестве меры в чрезвычайных ситуациях.

21 июня президент Европейской комиссии предостерегла страны ЕС от возвращения к использованию ископаемого топлива, а вместо этого чтоб наращивали инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из РФ.

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