В этом году планируют выдать "Божественную комедию" Данте с иллюстрациями Ройтбурда

Об этом в комментарии Общественном сообщил гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

"Надеюсь, что издание будет в этом году. Значительную часть иллюстраций Александр нам успел предложить. Возможно," Божественная комедия "будет издана в двух томах", - рассказал Красовицкий.

8 августа стало известно, что выйдет сборник стихов Ройтбурда "Стихи дилетанта". Об рассказал Сергей Жадан.

На 60-м году жизни скончался украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.