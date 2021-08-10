В этом году планируют выдать "Божественную комедию" Данте с иллюстрациями Ройтбурда
В Украине планируют издать произведение Данте "Божественная комедия" с иллюстрациями украинского художника Александра Ройтбурда
Об этом в комментарии Общественном сообщил гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.
"Надеюсь, что издание будет в этом году. Значительную часть иллюстраций Александр нам успел предложить. Возможно," Божественная комедия "будет издана в двух томах", - рассказал Красовицкий.
8 августа стало известно, что выйдет сборник стихов Ройтбурда "Стихи дилетанта". Об рассказал Сергей Жадан.
- На 60-м году жизни скончался украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.
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