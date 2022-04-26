В этом году ООН ожидает около 8,3 млн беженцев из Украины

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные спикера ООН. Брифинг прошел во вторник 26 апреля.



Более 12,7 миллионов человек покинули свои дома за последние два месяца войны в Украине, среди них 7,7 миллионов человек, которые остались в Украине и более 5 миллионов выехали за границу.



Ранее УВКБ ООН предусматривало около 4 миллионов беженцев сразу после вторжения России в Украину 24 февраля, но в прошлом месяце этот показатель был превышен.



"Мы не видели масштабов кризиса, безусловно, скорости побега людей", – сказала спикер Шабия Манту. Сирия остается крупнейшим нынешним кризисом беженцев в мире: 6,8 миллиона человек сбежали, добавила она.

Напомним, по состоянию на 23 апреля из-за полномасштабного вторжения России из Украины выехали 5 186 744 человека.