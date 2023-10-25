"В этом году не только будем защищаться, но и отвечать": Зеленский об ударах РФ по энергетической инфраструктуре

Об этом он написал в телеграмме .

"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает", - говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что РФ убрали из Крыма Черноморский флот, а теперь перемещают авиацию дальше украинских границ.

Кроме того, президент получил отчеты о прибытии новой техники, боеприпасов, а также контракты и географию поставок.

В ходе ежедневного селекторного совещания информировали о ситуации на фронте.

"Купянск, Авдеевка – тяжелые, вязкие бои, но наши воины держат позиции. Враг пытается уничтожать без разбора все, до чего может дотянуться. Берислав, Борова. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям", - добавил Зеленский.