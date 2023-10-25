"В этом году не только будем защищаться, но и отвечать": Зеленский об ударах РФ по энергетической инфраструктуре
Президент Украины Владимир Зеленский 25 октября провел селекторное совещание. Среди тем были удары России по нашей энергетической инфраструктуре, защита и ответ на них
Об этом он написал в телеграмме .
"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает", - говорится в заявлении.
Зеленский подчеркнул, что РФ убрали из Крыма Черноморский флот, а теперь перемещают авиацию дальше украинских границ.
Кроме того, президент получил отчеты о прибытии новой техники, боеприпасов, а также контракты и географию поставок.
В ходе ежедневного селекторного совещания информировали о ситуации на фронте.
"Купянск, Авдеевка – тяжелые, вязкие бои, но наши воины держат позиции. Враг пытается уничтожать без разбора все, до чего может дотянуться. Берислав, Борова. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям", - добавил Зеленский.
- Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отметил, что оккупанты пытались установить флажки на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Силами обороны.
- Украинские военные за прошедшие сутки отбили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлениях. В то же время ВСУ ликвидировали 800 окупантов.
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