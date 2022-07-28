Об этом сообщает телеграмм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с 2021 годом Россия потеряла 600 тыс., а с 2020-го – 1,1 млн. жителей. В общей сложности население страны сокращается с 2017 года, когда в РФ проживало 146,9 млн.

Однако эти цифры включают жителей Крыма и Севастополя, присоединение которых нелегитимно. Без них статистика выглядит еще более удручающей. Если вычесть 2,4 млн. жителей этих территорий, то получается, что Россия по количеству населения вернулась к уровню 2012 года, когда в стране насчитывалось около 143 млн. человек.

По данным Росстата, в стране продолжают вымирать деревни. Население этих территорий сократилось до исторического минимума – 36,7 млн. человек. При том что только в декабре прошлого года президент Владимир Путин уверял, что "село сегодня демонстрирует хорошие показатели" и обещал выделить деньги на реновацию школ и строительство инфраструктуры на селе.

Ранее сообщалось , что в стране с начала 2022 года резко сократилось количество родившихся — до 318,3 тыс. детей (годом ранее было 345,7 тыс. человек). Демограф Алексей Ракша предположил, что это может быть связано с отъездом будущих мам за границу, а также со страхом беременеть после вакцинации — ее пик пришелся на июль 2021 года.

Демографы также предполагают, что рождаемость и дальше будет падать — из-за войны и экономического кризиса. По прогнозам в 2023 году может быть зафиксировано самое низкое количество родившихся с 1943-1944 годов. А в мирное время – с конца XVIII столетия. Потери из-за снижения рождаемости можно частично компенсировать военными приобретениями – население Украины можно будет включить в Россию.

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