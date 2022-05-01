В этом году на форум в Давосе не пригласили ни одного россиянина, - NZZ am Sonntag

Об этом сообщает швейцарская немецкоязычная газета NZZ am Sonntag, передает Еспресо.TV.



"ВЭФ не только не пригласил к участию попавших под санкции россиян, но и впервые со времен Горбачева, вероятно, на Форуме вообще не будет российского участия", - отмечает издание.



Пресс-секретарь фонда "Росконгресс" (организации, поддерживаемой российским правительством) подтвердила газете, что в этом году во время ВЭФ в Давосе "Дома России не будет". По ее словам, представителей РФ на мероприятии вообще не будет.



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В прошлом российские политики и экономическая элита являлись постоянными участниками ежегодной сессии Давосского форума.



Как отмечает NZZ, стратегическими партнерами ВЭФ были три крупных российских компании: Сбербанк, ВТБ и Газпром. Это значило, что они ежегодно платили членский взнос в размере 600 тыс. швейцарских франков.



Справка



В ответ на вторжение России в Украину в конце февраля ВЭФ заморозил все связи с российскими организациями и объявил, что не будет работать с каким-либо лицом или организацией, попавшим под санкции.



27 февраля 2022 года основатель ВЭФ Клаус Шваб и президент ВЭФ Берге Бренде обнародовали заявление, осуждающее "агрессию России против Украины".

Напомним, страны ЕС пришли к соглашению о поэтапном введении нефтяного эмбарго против России.

Этот шаг полностью поддержала Германия, чья экономика является самой мощной на континенте.