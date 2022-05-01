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В этом году на форум в Давосе не пригласили ни одного россиянина, - NZZ am Sonntag

1 мая, 2022 воскресенье
20:11
Экономика

На первой за два года пандемии COVID-19 очной ежегодной сессии ВЭФ в Давосе "в списке участников Форума вряд ли будут политические или бизнес-лидеры из России"

Об этом сообщает швейцарская немецкоязычная газета NZZ am Sonntag, передает Еспресо.TV.

"ВЭФ не только не пригласил к участию попавших под санкции россиян, но и впервые со времен Горбачева, вероятно, на Форуме вообще не будет российского участия", - отмечает издание.

Пресс-секретарь фонда "Росконгресс" (организации, поддерживаемой российским правительством) подтвердила газете, что в этом году во время ВЭФ в Давосе "Дома России не будет". По ее словам, представителей РФ на мероприятии вообще не будет.

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В прошлом российские политики и экономическая элита являлись постоянными участниками ежегодной сессии Давосского форума.

Как отмечает NZZ, стратегическими партнерами ВЭФ были три крупных российских компании: Сбербанк, ВТБ и Газпром. Это значило, что они ежегодно платили членский взнос в размере 600 тыс. швейцарских франков.

Справка

В ответ на вторжение России в Украину в конце февраля ВЭФ заморозил все связи с российскими организациями и объявил, что не будет работать с каким-либо лицом или организацией, попавшим под санкции.

27 февраля 2022 года основатель ВЭФ Клаус Шваб и президент ВЭФ Берге Бренде обнародовали заявление, осуждающее "агрессию России против Украины".


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санкции
Швейцария
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