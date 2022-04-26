В этом году из-за вторжения России урожай зерновых в Украине уменьшится ориентировочно на 20%, - британская разведка
Это приведет к повышению цен и будет представлять угрозу продовольственной безопасности мира
Об этом сообщает британская разведка в твиттере.
Вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.
Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.
Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых менее экономически развитых странах", - отмечает разведка.
- Напомним, в Министерстве аграрной политики Украины прогнозируют , что по "пессимистическому прогнозу" в этом году в Украине засеют 70% посевных площадей.
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