В этом году из-за вторжения России урожай зерновых в Украине уменьшится ориентировочно на 20%, - британская разведка

Об этом сообщает британская разведка в твиттере.

Вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.

Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.

Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых менее экономически развитых странах", - отмечает разведка.

Напомним, в Министерстве аграрной политики Украины прогнозируют , что по "пессимистическому прогнозу" в этом году в Украине засеют 70% посевных площадей.

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