В этом году из России может уехать 15% миллионеров, - исследовании Henley&Partners
Россию до конца 2022 года покинут 15 тыс. человек, имеющих состояние в $1 миллион и более, что составляет 15% всех миллионеров РФ
Об этом говорится в исследовании компании Henley&Partners, отслеживающей миграцию богатых физических лиц.
В то же время отмечается, что вторжение РФ в Украину привело также к резкому росту числа украинских миллионеров, которые, по прогнозам, терпят самые высокие убытки в истории страны.
По словам одного из исследователей Эндрю Амоилса, данные о миграции миллионеров являются одним из лучших барометров здоровья экономики.
"Имущие люди чрезвычайно мобильны, и их передвижение может служить ранним предупредительным сигналом о будущих тенденциях в стране", - отметил он, анализируя ситуацию в России.
Прогнозные данные показывают, что к десятке стран, из которых будут бежать богатые, относятся Россия, Китай, Индия, Гонконг, Украина, Бразилия, Великобритания (через Brexit), Мексика, Саудовская Аравия и Индонезия.
В десятку стран, в которые мигрируют миллионеры, входят ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новая Зеландия. Также приток людей с капиталами ожидается на Мальте, Маврикии и Монако.
- Напомним, суд наложил арест на корпоративные права предприятий по производству минеральной воды на территории Украины, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Михаил Фридман.
- Также Нацполиция заблокировала вывод из Украины 200 млрд. гривен 7 тысяч компаний, связанных с Россией и Беларусью.
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