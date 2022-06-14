В этом году из России может уехать 15% миллионеров, - исследовании Henley&Partners

Об этом говорится в исследовании компании Henley&Partners, отслеживающей миграцию богатых физических лиц.

В то же время отмечается, что вторжение РФ в Украину привело также к резкому росту числа украинских миллионеров, которые, по прогнозам, терпят самые высокие убытки в истории страны.

По словам одного из исследователей Эндрю Амоилса, данные о миграции миллионеров являются одним из лучших барометров здоровья экономики.

"Имущие люди чрезвычайно мобильны, и их передвижение может служить ранним предупредительным сигналом о будущих тенденциях в стране", - отметил он, анализируя ситуацию в России.

Прогнозные данные показывают, что к десятке стран, из которых будут бежать богатые, относятся Россия, Китай, Индия, Гонконг, Украина, Бразилия, Великобритания (через Brexit), Мексика, Саудовская Аравия и Индонезия.

В десятку стран, в которые мигрируют миллионеры, входят ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новая Зеландия. Также приток людей с капиталами ожидается на Мальте, Маврикии и Монако.

Напомним, суд наложил арест на корпоративные права предприятий по производству минеральной воды на территории Украины, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Михаил Фридман.

Также Нацполиция заблокировала вывод из Украины 200 млрд. гривен 7 тысяч компаний, связанных с Россией и Беларусью.

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