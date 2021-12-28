В этом году истребители НАТО 280 раз реагировали на маневры российских самолетов возле границ ЕС

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.



"В 2021 году истребители НАТО поднимались в воздух около 370 раз по всей Европе, в основном для проверки самолетов, пролетающих без предупреждения вблизи воздушного пространства союзников. Около 80% вылетов, всего 290, были совершены в ответ на полеты российских военных самолетов", – говорится в сообщении.



Пресссекретарь НАТО Оана Лунгеску отметила, что истребители НАТО дежурят круглосуточно – в альянсе всегда будут делать все необходимое для защиты и обороны всех членов.



Согласно информации НАТО, большинство перехватов в 2021 г. произошло в Балтийском регионе, где Альянс осуществляет миссию воздушного патрулирования Эстонии, Латвии и Литвы. У НАТО есть аналогичные миссии в Албании, Черногории, Северной Македонии и Словении. Также союзники помогают контролировать воздушное пространство Румынии, Болгарии и Исландии.



Перехваты преимущественно происходили без инцидентов, поскольку истребители НАТО взлетают, чтобы идентифицировать приближающийся самолет и сопроводить его из района. Лишь одинокие перехваченные самолеты входили в воздушное пространство пограничных государств-членов НАТО.



По данным Альянса, по всей Европе более 60 самолетов НАТО постоянно находятся в состоянии повышенной готовности, готовы отреагировать на незапланированные военные полеты, а также помочь гражданским самолетам, потерявшим связь с авиадиспетчерами по какой-либо причине – от технических проблем до угона.



НАТО имеет два центра воздушных операций – в Германии, охватывающей север Европы, и один в Испании, охватывающий юг – отслеживающие воздушные перемещения по всей Европе.

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