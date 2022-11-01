В этом году Газпром сократил добычу газа почти на 20%, а экспорт – более чем на 40%
Российский Газпром за январь-октябрь добыл 344 миллиарда кубометров газа, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти вдвое сократил экспорт
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу компании.
Кроме того, спрос на газ компании по газотранспортной системе на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,6% – 11,1 млрд кубометров.
Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 42,6% (67,6 млрд куб. м) и составил 91,2 млрд куб. м. Компания поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
В то же время экспорт в Китай по газопроводу "Сила Сибири" растет, а поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.
Стоит отметить, что в своей сводке Газпром беспокоится о заполненности украинских ПХГ.
- Напомним, по состоянию на 25 октября Европа накопила больше газа, чем нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.
- 24 октября еврокомиссар по энергетике заявила, что Европа готова перезимовать без российского газа.
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