В этом году Газпром прокачает в ЕС 145 млрд куб. м газа - меньше всего за последние 6 лет, - Макогон

Об этом Макогон написал в Facebook.

"В 2021 году объем поставки Газпромом газа в страны ЕС составит около 145 млрд куб.м, что станет минимумом за последние 6 лет и меньше, чем в пандемическом 2020 году. И это на фоне максимальных цен на газ в ЕС и значительного роста поставок газа в Турцию и Китай", - говорится в сообщении.

Макогон отметил, что Газпром отчитывается о том, что в 2021 году через Украину в Европу доставлено 40 млрд куб. м газа. Этот объем на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% – чем в 2019 году.

"Несмотря на заявления Кремля о начале поставки дополнительных объемов газа в ЕС, транзит через Украину не превышает забронированные 109 млн куб. м в сутки", - написал Макогон.

Руководитель ОГТСУ добавил, что цена газа в Европе превысила $1500 за тыс. куб. м. Это произошло потому, что РФ не хочет увеличивать поставки в ЕС, пока газопровод "Северный поток-2" не будет сертифицирован.

"Надеюсь, что такой шантаж не пройдет и Европа сделает соответствующие выводы относительно уменьшения зависимости от энергоресурсов из РФ", - отметил Макогон.

Глава ОГТСУ подчеркнул, что мощность украинской газотранспортной системы составляет 145 млрд куб. Этого достаточно, чтобы обеспечить весь экспорт Газпрома в ЕС без других газопроводов.

Напомним, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров.

23 декабря цена газа в Европе снова выросла до более чем $1000 за 1 тыс. кубометров.

15 декабря цена на газ составила $1550 за тыс. куб.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что построенный в обход Украины немецкий газопровод "Северный поток-2" пока не может быть сертифицирован.

Зеленский заявил, что мог бы использовать "Северный поток-2" как инструмент в переговорах с Путиным.



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