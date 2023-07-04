В этом году доходы Газпрома могут упасть в четыре раза, - Reuters
Низкие цены на газ в этом году приведут к снижению доходов Газпрома, получаемого от продаж в Европу, более чем в четыре раза
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что падение доходов от экспорта может усугубить дефицит бюджета России, который уже составляет 117% от годового плана. Причиной этого являются большие расходы на войну против Украины и западные санкции по экспорту нефти.
"Продажи газа Газпромом в Европу, когда-то являвшиеся его основным источником валютных поступлений, резко упали из-за кризиса в отношениях между РФ и Западом", - говорится в материале.
По подсчетам Reuters, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в первой половине 2023 года составил около 12,1 млрд кубометров, а за весь 2022 год – 62 млрд кубометров, что указывает на потенциально серьезный спад в этом году.
Аналитик Рональд Смит сообщил, что экспорт российского газа в Европу и Турцию в этом году составит 50 млрд кубометров.
Если Россия сохранит экспорт газа в Турцию на стабильном уровне, он может составить 22 млрд кубометров в 2023 году, а продажи в Европу составят 28 млрд кубометров.
Согласно расчетам Reuters, это может означать падение доходов в Европе до 12,5 млрд. долларов в этом году с примерно 52 млрд. долларов в 2022 году.
- Напомним, по данным Bloomberg в 2022 году экспорт Газпрома на его ключевые внешние рынки сократился почти вдвое из-за сокращения потоков в Европу после вторжения РФ в Украину.
- В мае финский государственный оптовый поставщик газа Gasum расторг соглашение с российским Газпромом. Также в Молдове заявили о полном отказе от российского природного газа и электроэнергии.
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