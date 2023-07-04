В этом году доходы Газпрома могут упасть в четыре раза, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что падение доходов от экспорта может усугубить дефицит бюджета России, который уже составляет 117% от годового плана. Причиной этого являются большие расходы на войну против Украины и западные санкции по экспорту нефти.

"Продажи газа Газпромом в Европу, когда-то являвшиеся его основным источником валютных поступлений, резко упали из-за кризиса в отношениях между РФ и Западом", - говорится в материале.

По подсчетам Reuters, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в первой половине 2023 года составил около 12,1 млрд кубометров, а за весь 2022 год – 62 млрд кубометров, что указывает на потенциально серьезный спад в этом году.

Аналитик Рональд Смит сообщил, что экспорт российского газа в Европу и Турцию в этом году составит 50 млрд кубометров.

Если Россия сохранит экспорт газа в Турцию на стабильном уровне, он может составить 22 млрд кубометров в 2023 году, а продажи в Европу составят 28 млрд кубометров.

Согласно расчетам Reuters, это может означать падение доходов в Европе до 12,5 млрд. долларов в этом году с примерно 52 млрд. долларов в 2022 году.