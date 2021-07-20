В этом году аренда госимущества принесла бюджету миллиард грн, - Сениченко
С начала 2021 года в бюджет поступил 1 млрд грн от аренды государственного имущества
Об этом во время презентации сайта orenda.gov.ua сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сениченко, передает Еспресо.Tv .
"С начала года, если оценивать в денежном эквиваленте, в бюджет поступил уже 1 млрд гривен. Заключено с начала года 1985 новых договоров аренды", - сказал Сениченко.
По его словам, общая арендная плата по новым договорам составляет 16,6 млн грн в месяц. Кроме того, бюджет получает средства по договорам аренды, которые были подписаны в предыдущие периоды.
В среднем рост цены аренды имущества на аукционах ФГИ оценивает в 97% в первом полугодии этого года.
Сениченко отметил, что ранее только в 3,6% случаев сдачи госимущества в аренду на объект претендовали два и более участников. В первом полугодии этого года данный показатель вырос в 7 раз.
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