В этом году аренда госимущества принесла бюджету миллиард грн, - Сениченко

Об этом во время презентации сайта orenda.gov.ua сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сениченко, передает Еспресо.Tv .



"С начала года, если оценивать в денежном эквиваленте, в бюджет поступил уже 1 млрд гривен. Заключено с начала года 1985 новых договоров аренды", - сказал Сениченко.



По его словам, общая арендная плата по новым договорам составляет 16,6 млн грн в месяц. Кроме того, бюджет получает средства по договорам аренды, которые были подписаны в предыдущие периоды.



В среднем рост цены аренды имущества на аукционах ФГИ оценивает в 97% в первом полугодии этого года.



Сениченко отметил, что ранее только в 3,6% случаев сдачи госимущества в аренду на объект претендовали два и более участников. В первом полугодии этого года данный показатель вырос в 7 раз.

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