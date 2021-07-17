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В эти выходные в Зарванице пройдет всеукраинское паломничество

17 июля, 2021 суббота
12:14
Культура

17-18 июля происходит общенациональное паломничество в Зарванице

Общенациональное паломничество к Зарваницкой чудотворной иконе Матери Божьей ежегодно проходит в воскресенье после праздника Верховных апостолов Петра и Павла, отмечает Еспресо.TV .

"Десятки тысяч верующих из разных уголков Украины и мира отправляются в паломничество, чтобы выпросить духовных благодатей", - говорит по этому поводу Департамент информации УГКЦ .

В прошлом году, в связи с пандемией коронавируса, в УГКЦ были вынуждены отменить все многолюдные паломничества. Поэтому паломничество в Зарванице в 2020 году состоялась онлайн.

В этом году Зарваница снова принимает всех паломников.




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греко-католики
католики
Зарваница
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