В эти выходные в Зарванице пройдет всеукраинское паломничество

Общенациональное паломничество к Зарваницкой чудотворной иконе Матери Божьей ежегодно проходит в воскресенье после праздника Верховных апостолов Петра и Павла, отмечает Еспресо.TV .



"Десятки тысяч верующих из разных уголков Украины и мира отправляются в паломничество, чтобы выпросить духовных благодатей", - говорит по этому поводу Департамент информации УГКЦ .

В прошлом году, в связи с пандемией коронавируса, в УГКЦ были вынуждены отменить все многолюдные паломничества. Поэтому паломничество в Зарванице в 2020 году состоялась онлайн.



В этом году Зарваница снова принимает всех паломников.









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