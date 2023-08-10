В эти выходные в Украине можно будет увидеть метеорный дождь
Самый известный метеорный поток Персеиды достигнет своего пика в эти выходные, а именно в ночь с 12 на 13 августа
Об этом информирует ScienceAlert .
Персеиды – это метеорный поток, который часто признают лучшим из-за его скорости и теплых ночей, идеальных для наблюдения. Его лучше видно из Северного полушария. В этом году Луна будет в фазе убывающего серпа, поэтому не будет мешать видеть даже слабые метеоры, в прошлом году поток пришелся на полную луну.
Метеоритный дождь назван по созвездию, из которого они происходят. Метеоры образуются, когда Земля проходит через самые густые частицы остатков кометы Свифта – Туттля. Они видны как излучение из точки в созвездии Персея, и каждый метеор имеет одинаковую орбиту.
Прямая трансляция начнется 13 августа в 4:30.
- Также в августе 2019 года украинцы наблюдали за звездопадом Персеид.
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