Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В ближайшую ночь заморозки охватят значительную часть территории Украины.

В западных областях даже будут в воздухе, а на остальной территории преимущественно на почве.

Благодаря более теплому воздуху и облакам в восточных областях, на Запорожье, в Крыму и на Днепропетровщине заморозки будут минимальными или вообще будут отсутствовать.

В течение субботы максимальная температура воздуха будет +11...+16 °C, в Луганской области +17...+20 °C.

Вдоль полосы Харьков - Полтава - Днепр - Запорожье - Николаев - Херсон ворвется холодный воздух. В этой зоне ожидается +9...+12 °C.

В восточной части в выходные ожидается порывистый, временами до штормовых порывов, ветер северо-западного направления.

Дожди пройдут завтра на востоке, местами в центральной части и на юге, кроме Одесской области. На остальных территориях сухая погода.

В воскресенье, 30 апреля, дожди задержатся на востоке, в центральных областях, на юге присоединятся еще западные области. А вот на севере в воскресенье без осадков.

В Киеве в субботу и воскресенье осадков не ожидается.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 °C. Но ночи будут холодными, +2...+5 °C, местами даже возможны заморозки.

30 апреля может прибавиться облаков.