В эти выходные Украину охватят заморозки, в большинстве регионов пройдут дожди: прогноз погоды от Наталки Диденко
В ночь на 29 апреля в Украине прогнозируют заморозки, в большинстве регионов пройдут дожди, также осадки ожидаются в воскресенье, 30 апреля
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В ближайшую ночь заморозки охватят значительную часть территории Украины.
В западных областях даже будут в воздухе, а на остальной территории преимущественно на почве.
Благодаря более теплому воздуху и облакам в восточных областях, на Запорожье, в Крыму и на Днепропетровщине заморозки будут минимальными или вообще будут отсутствовать.
В течение субботы максимальная температура воздуха будет +11...+16 °C, в Луганской области +17...+20 °C.
Вдоль полосы Харьков - Полтава - Днепр - Запорожье - Николаев - Херсон ворвется холодный воздух. В этой зоне ожидается +9...+12 °C.
В восточной части в выходные ожидается порывистый, временами до штормовых порывов, ветер северо-западного направления.
Дожди пройдут завтра на востоке, местами в центральной части и на юге, кроме Одесской области. На остальных территориях сухая погода.
В воскресенье, 30 апреля, дожди задержатся на востоке, в центральных областях, на юге присоединятся еще западные области. А вот на севере в воскресенье без осадков.
В Киеве в субботу и воскресенье осадков не ожидается.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 °C. Но ночи будут холодными, +2...+5 °C, местами даже возможны заморозки.
30 апреля может прибавиться облаков.
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