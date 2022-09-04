В эти сутки враг выпустил более 10 ракет по Украине, две из них сбила наша система ПВО

Как сообщают Противовоздушные силы ВСУ, враг ударил управляемыми авиационными ракетами Х-59, Х-31, противокорабельными П-800 "Оникс" и крылатыми ракетами "Искандер-К".

"С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых Х-59 и предположительно "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных "Сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов рассказал, что на сегодняшний день противовоздушная оборона Украины способна сбивать от 50 до 70% российских ракет.

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