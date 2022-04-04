В эти сутки уничтожены 2 истребителя, вертолет врага и поражен самолет-ретранслятор Ил-22, - Воздушные силы ВСУ
Также сбиты 2 крылатые ракеты окупантов
Об этом по итогам 3 апреля сообщает Штаб Воздушных сил ВСУ.
"3 марта зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления). Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что в самолета повреждены, разгерметизированы кабина и пилоты пригласили аварийную посадку на аэродроме Ростова", - говорится в сообщении.
Также в штабе ПС ВСУ отмечают, что истребители Воздушных Сил продолжают работу в небе, вытесняют врага на определенных направлениях, а также осуществляют прикрытие ударных групп бомбардировочной и штурмовой авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.
- Напомним, группировка Объединенных сил на Донбассе в течение 3 апреля отбили 7 атак врага, уничтожили более 40 россиян и сбили 2 самолета.
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