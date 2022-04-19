В эти сутки уничтожены 1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты врага, - Воздушные Силы ВСУ
Командование Воздушных сил отчиталось за проделанную работу по уничтожению российских оккупантов в небе 18 апреля
Об этом говорится на официальной странице в Фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ.
"За сутки 18 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожено семь воздушных целей российских оккупантов: 1 самолет (истребитель Су-30); 4 БПЛА (ОТР); 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи по охране воздушного пространства и нанесения огневых поражений по российским оккупационным войскам", - отмечают военные.
- Штаб ООС сообщил , что на Донбассе за сутки сбили истребитель Су-30, беспилотник "Орлан" и 10 танков оккупанта.
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