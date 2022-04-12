В эти сутки уничтожены 1 самолет, 2 вертолета и 4 БПЛА российских оккупантов, - Воздушные Силы ВСУ

Об этом в Facebook сообщает Командование Воздушных Сил.

"11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов: один самолет; два вертолета; четыре беспилотных летательных аппарата.

Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских.

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