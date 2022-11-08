Об этом в вечернем обращении информирует Генеральный штаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Противник нанес 3 ракетных и 10 авиационных ударов. От этого пострадали районы населённых пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - пишет прессслужба.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

Рашисты били на:

Сиверском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вблизи населенных пунктов Обода, Павловка и Покровка Сумской области;

Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Дворичная, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Сосновка, Старица Харьковской области;

Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, вблизи населенных пунктов Вишневое, Купянск, Крахмальное и Кисловка Харьковской области; Грековка, Мясожаровка, Макеевка и Невское Луганской области и Лиман, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и РСЗО в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зализное, Клещиевка, Майорск, Опытное, Пивничное, Раздолевка, Соледар, Яковлевка Донецкой области;

Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное, Первомайское Донецкой области;

Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Новополь, Павловка, Пречистовка Донецкой области;

Запорожском направлении – из артиллерии разных типов вблизи населенных пунктов Варваровка, Гуляйполе, Зализнычное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Темировка, Успеновка, Волшебное Запорожской области.

Южнобужском направлении – ударам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, а также Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок Херсонской области; Васильевка, Кобзарцы, Широкое Николаевской области.

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