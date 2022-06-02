Об этом сообщает пресс-служба группировки.

"Сегодня, 2 июня, наша артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – 32, танков – 2, БМП – 1, БТР – 1, артиллерийских систем – 2, минометов – 1, БПЛА – 1 ", – говорится в сообщении.

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