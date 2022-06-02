В эти сутки на востоке украинские воины уничтожили командно-наблюдательный пункт врага, 32 оккупантов и около 10 единиц техники
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Об этом сообщает пресс-служба группировки.
"Сегодня, 2 июня, наша артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – 32, танков – 2, БМП – 1, БТР – 1, артиллерийских систем – 2, минометов – 1, БПЛА – 1 ", – говорится в сообщении.
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