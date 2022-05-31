В эти сутки на восточном направлении уничтожено около 50 оккупантов и 7 единиц техники
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Восход".
"30 мая, наши воины уничтожили: личного состава – до 50; танков – 1; БМП – 1; САУ – 1; минометов – 3; БПЛА – 1", - говорится в сообщении.
- Отметим, что на защите южных рубежей Вооруженные силы Украины уничтожили 78 кафиров, вражеские танки, гаубицы и другую технику.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное