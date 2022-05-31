В эти сутки на восточном направлении уничтожено около 50 оккупантов и 7 единиц техники

Об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Восход".

"30 мая, наши воины уничтожили: личного состава – до 50; танков – 1; БМП – 1; САУ – 1; минометов – 3; БПЛА – 1", - говорится в сообщении.

Отметим, что на защите южных рубежей Вооруженные силы Украины уничтожили 78 кафиров, вражеские танки, гаубицы и другую технику.

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