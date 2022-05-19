Фото опубликовала Европейская комиссия на своей странице в Facebook.

Сегодня мы чествуем украинскую культуру, отмечая День Вышиванки, – говорит Урсула фон дер Ляен. – То, что началось 16 лет назад, когда несколько студентов одевались в традиционные вышиванки, сегодня традиция, которой придерживаются украинцы и их друзья во всем мире.

Всемирный день вышиванки ежегодно отмечается в третий четверг мая. В этом году этот праздник пал на 19 мая.

В Черкассах боец ТрО вместе с местными художниками создали первую в мире боевую вышиванку.

В Черновцах ко Дню вышиванки воспроизвели вышитую рубашку Степана Бандеры. Львовская мастерица создала ее по единственному оцифрованному фото Бандеры в семье.

Пес Патрон, работающий с саперами Чернигова, поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Воспитанники Луганского областного дома ребенка №2, которых эвакуировали из Северодонецка, отметили День вышиванки в Словении.

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