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В эстонской Нарве отказались демонтировать советский памятник, мэр объяснила это озабоченностью социальными вопросами

26 июля, 2022 вторник
16:23
Мир

Мэр эстонского города Нарва Катри Райк заявила, что городские власти не планируют демонтировать советский танк-монумент, поскольку большинство горожан были бы против этого

Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на ERR.

Мэр заявила, что руководство Нарвы не имело планов убирать танк из публичного пространства или перекрашивать его в розовый цвет – как предложили в редакционной статье журналисты Eesti Päevaleh. Кроме того, город не намерен перемещать памятник в крепость Нарвы, "поскольку танк – из другой исторической эпохи и был бы там не на своем месте".

"Этот танк сейчас – не самая большая проблема в Эстонии и в Нарве. Отопление, цены на электроэнергию, ситуация на рынке труда, образование – других вопросов для нашего внимания хватает", – сказала Райк.

Кроме того, мэр отметила, что петицию о референдуме в городе по дальнейшей судьбе танка, в поддержку которой сейчас собирают подписи, власти также примут во внимание. В то же время, по ее словам, проводить такой опрос было бы нецелесообразно, потому что "результат ясен заранее" и для пророссийских жителей Нарвы это важный символ, который они связывают с освобождением Эстонии от нацистских войск.

Райк отметила также, что, кроме танка, в Нарве расположены еще два десятка советских памятников, и обсуждение дальнейшей судьбы некоторых из них, возможно, больше ко времени.

Мэр напомнила слова премьера Каи Каллас о том, что РФ всегда использовала напряжение и раскол в обществе в свою пользу, когда готовила агрессию против какой-то страны. По ее мнению, если граждане Эстонии будут заниматься выяснением отношений между собой, то будут более уязвимы.

Райк также заверила, что ждет четкого сигнала от правительства Эстонии и профильных министерств по поводу того, как быть с советскими памятниками.

Как передает Европейская Правда, Нарва – самый преимущественно русскоязычный город в Эстонии и расположен фактически на границе с РФ. Подавляющее большинство жителей (более 80%) – этнические русские, около 36% имеют российское гражданство.

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