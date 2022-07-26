Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на ERR.

Мэр заявила, что руководство Нарвы не имело планов убирать танк из публичного пространства или перекрашивать его в розовый цвет – как предложили в редакционной статье журналисты Eesti Päevaleh. Кроме того, город не намерен перемещать памятник в крепость Нарвы, "поскольку танк – из другой исторической эпохи и был бы там не на своем месте".

"Этот танк сейчас – не самая большая проблема в Эстонии и в Нарве. Отопление, цены на электроэнергию, ситуация на рынке труда, образование – других вопросов для нашего внимания хватает", – сказала Райк.

Кроме того, мэр отметила, что петицию о референдуме в городе по дальнейшей судьбе танка, в поддержку которой сейчас собирают подписи, власти также примут во внимание. В то же время, по ее словам, проводить такой опрос было бы нецелесообразно, потому что "результат ясен заранее" и для пророссийских жителей Нарвы это важный символ, который они связывают с освобождением Эстонии от нацистских войск.

Райк отметила также, что, кроме танка, в Нарве расположены еще два десятка советских памятников, и обсуждение дальнейшей судьбы некоторых из них, возможно, больше ко времени.

Мэр напомнила слова премьера Каи Каллас о том, что РФ всегда использовала напряжение и раскол в обществе в свою пользу, когда готовила агрессию против какой-то страны. По ее мнению, если граждане Эстонии будут заниматься выяснением отношений между собой, то будут более уязвимы.

Райк также заверила, что ждет четкого сигнала от правительства Эстонии и профильных министерств по поводу того, как быть с советскими памятниками.

Как передает Европейская Правда, Нарва – самый преимущественно русскоязычный город в Эстонии и расположен фактически на границе с РФ. Подавляющее большинство жителей (более 80%) – этнические русские, около 36% имеют российское гражданство.