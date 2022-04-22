В Эстонию прибывают украинские беженцы, ранее вывезенные в Россию

Об этом пишет издание ERR



По данным издания автобус из Санкт-Петербурга в Таллинн стал единственным путем побега для беженцев из Украины, депортированных в Россию.



Сергей отправился из Мариуполя 12 апреля.



"Мне сказали, что есть такая возможность, что я могу поехать в Ивангород, пересечь границу, а потом поехать в Варшаву через Прибалтику и оттуда обратно на родину", - сказал он.



По его словам, эстонские пограничники не дали им никаких рекомендаций или указаний.



"Нам там сказали, что где-то есть волонтеры, а где они? Ищите сами, может, на автовокзале. Но, к счастью, у нас был фантастический водитель автобуса — я ему искренне благодарен. Он сказал нам, что кто-то едет навстречу", – рассказал Сергей.



По словам киевлянина волонтера Михаила, организация занимается теми беженцами, которые намерены остаться в Эстонии или хотя бы остаться здесь немного дольше, но будет помогать беженцам, прибывающим транзитом.



"Есть одна бабушка, которой нужно купить билет на автобус в Варшаву. Если у нее нет банковской карты, то как она может купить билет в Таллине посреди ночи? Я купил ей билет через приложение, и она вернула мне почти до цента", – сказал Михаил.



По его словам, эта женщина хотела добраться к родственникам в Украине через Варшаву, но отметил, что есть и те, кто не знает, куда отсюда уходить. Беженцы могут переночевать на автостанции, но поскольку их количество продолжает расти, автовокзал Таллинна пытался привлечь внимание чиновников к этому вопросу.



Издание сообщает, что рекордные почти 80 беженцев прибыли на автовокзал Таллина во вторник (20 апреля), каждый десятый из которых намеревался остаться в Эстонии на более длительный период.

Напомним, по состоянию на 19 апреля в Эстонию прибыли более 31 тысячи украинских беженцев.

Также Эстония стала рекордсменом, пообещав Украине помощь на сумму около 0,8% ее собственного ВВП.