English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В Эстонию прибыли сверхсовременные американские военные самолеты F-35. Будут защищать Европу от агрессии России

В Эстонию прибыли сверхсовременные американские военные самолеты F-35. Будут защищать Европу от агрессии России

9 июля, 2022 суббота
00:17
Мир

На военно-морскую базу Эмари на севере Эстонии в пятницу прибыли американские современные истребители F-35 в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Эстонии.

Американские истребители прибыли в рамках миссии НАТО "Воздушный щит", направленной на усиление обороны территории Североатлантического союза между Балтийским и Черным морями.

Истребители F-35 являются наиболее современными в истории человечества воздушными судами этого типа, способными выполнять боевые и разведывательные функции, а также действовать как тактический бомбардировщик.

На базе Эмари находятся также французские боевые самолеты Mirage-2000 и бельгийские F-16, добавили в эстонских вооруженных силах.

  • Отметим, 21 июня россияне на военных учениях имитировали ракетные удары по Эстонии, а российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии.
  • 23 июня военные учения в Эстонии провела Франция.
  • Великобритания дополнительно выделила 1000 военных для обороны Эстонии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Эстония
НАТО
Читайте также:
карта бойових дій Крматорськ Слов'янськ Лисичанськ 6.07.22 Згурець
7 июля, 2022 четверг
Враг атакует Славянск с трех сторон, - экс-председатель Донецкой ВГА Жебривский
Есімас Хаясі
7 июля, 2022 четверг
Глава японского МИД отказался ужинать с Лавровым
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
7 июля, 2022 четверг
Эксперты Forbes подсчитали, сколько советских ракет осталось у России
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.56
  • EUR
    Покупка 35.22
    Продажа 36.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
9 июля
00:50
Илон Маск
Илон Маск отказался от покупки Twitter, - СМИ
00:46
HIMARS – не предел. В Пентагоне подтвердили предоставление Украине высокоточного оружия
00:23
Офис Генпрокурора подтвердил: ДБР уничтожило секретные материалы нескольких резонансных дел. Документ
00:08
В сети появилось видео убийства экспремьера Японии Синдзо Абе
2022, пятница
8 июля
23:54
Михаил Подоляк
В Офисе президента подтвердили прогноз Буданова о сроках окончания войны
23:52
В Украину прибыл байрактор, средства на который собирали литовцы
23:45
Аналитика
Сергей Згурец
Россияне начинают беспокоиться за Керченский мост, возле него размещают баржи с системами защиты. Колонка Сергея Згурца
23:44
Эксклюзив
Перспективы РФ сохраниться в нынешних рамках и территориях больших шансов нет, – политолог Антонюк
23:43
"Шахтер" будет судиться с ФИФА ради компенсации в 50 млн евро, - журналист Цыганик
23:42
Будем изучать возможность поездки Папы в Украину, - секретарь Ватикана по международным отношениям
23:23
На Сумщине обломки мин попали в шею фермера
23:09
В Киевской области накрыли предприятие, продававшее косметику и бытовую химию российского производства
23:03
Украина уничтожила 5 складов боеприпасов РФ за 8 июля
22:55
Любо посмотреть. Минобороны показало работу французских ПТРК Milan-2 на фронте
22:36
На фото Вооруженные силы Украины
Верещук призывает жителей южных областей срочно эвакуироваться
22:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 июля
22:20
"Не наплевать на санкции". Путин требует у российских компаний готовиться к нефтяному эмбарго
22:15
Латвия испытала сверхмощные за собственную историю кибератаки российских хакеров
21:57
Проектанты нового российского "Москвича" "одолжили" идею китайской марки JAC
21:54
В Харькове и области слышны взрывы, - СМИ
21:45
На Днепропетровщине обнаружили опасный фрагмент вражеской ракеты Р-77
21:22
Автором дизайна новой евромонеты в Эстонии "Слава Украине" стала беженка из Харькова
21:14
Хосеп Боррель
Полномасштабная война РФ против Украины поставила под угрозу голода 323 миллиона человек по всему миру, - Боррель
21:12
Украина не использовала HIMARS для ударов по территории России, - Reuters
21:10
счетчик газа
Парламент отсрочил переход на учет природного газа в энергетических единицах
21:03
ВСУ уничтожили 2 командных пункта РФ на Херсонщине
21:00
Еще четыре HIMARS. Украина получит от США новый пакет помощи
20:46
Группам повышенного риска во Франции будут настоятельно рекомендовать прививаться от обезьяньей оспы
20:44
Посол США в Украине Бринк и глава МИД Кулеба подискутировали о помощи Украине
20:35
В Госспецсвязи объясняют, что такое файлы Cookie
20:33
Совет разрешил народным депутатам принимать ценные подарки
20:33
США и Турция будут помогать восстанавливать Харьков после войны с РФ, - мэр города
20:31
Как получить бесплатную медицинскую помощь в Польше. Минздрав опубликовал объяснение
20:22
Глава эстонского правительства Кая Каллас подает в отставку
20:18
Футболист "Шахтера" переходит в клуб Берлускони
20:16
Родители смогут оформлять разрешения на выезд детей за границу в Дии
20:15
Активное наступление россиян на Луганщине и Донетчине остановилось, - командир подразделения "Стугна" Линько
20:15
Голливудские актеры примут участие в чтении пьесы, чтобы напомнить миру о войне в Украине
20:14
"Путин скажет – я рад за тебя. Мне пох…": оккупант о возвращении домой, - перехваченный разговор
19:51
Эксклюзив
Стратегия россиян остается в продавливании украинской обороны, HIMARS дают возможность балансировать вражескую силу, - Згурец
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV