Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Эстонии.

Американские истребители прибыли в рамках миссии НАТО "Воздушный щит", направленной на усиление обороны территории Североатлантического союза между Балтийским и Черным морями.

Истребители F-35 являются наиболее современными в истории человечества воздушными судами этого типа, способными выполнять боевые и разведывательные функции, а также действовать как тактический бомбардировщик.

На базе Эмари находятся также французские боевые самолеты Mirage-2000 и бельгийские F-16, добавили в эстонских вооруженных силах.

Отметим, 21 июня россияне на военных учениях имитировали ракетные удары по Эстонии, а российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии.

23 июня военные учения в Эстонии провела Франция.

Великобритания дополнительно выделила 1000 военных для обороны Эстонии.

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