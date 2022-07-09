В Эстонию прибыли сверхсовременные американские военные самолеты F-35. Будут защищать Европу от агрессии России
На военно-морскую базу Эмари на севере Эстонии в пятницу прибыли американские современные истребители F-35 в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Эстонии.
Американские истребители прибыли в рамках миссии НАТО "Воздушный щит", направленной на усиление обороны территории Североатлантического союза между Балтийским и Черным морями.
Истребители F-35 являются наиболее современными в истории человечества воздушными судами этого типа, способными выполнять боевые и разведывательные функции, а также действовать как тактический бомбардировщик.
На базе Эмари находятся также французские боевые самолеты Mirage-2000 и бельгийские F-16, добавили в эстонских вооруженных силах.
- Отметим, 21 июня россияне на военных учениях имитировали ракетные удары по Эстонии, а российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии.
- 23 июня военные учения в Эстонии провела Франция.
- Великобритания дополнительно выделила 1000 военных для обороны Эстонии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.56
-
EUR
Покупка 35.22Продажа 36.48
- Актуальное
- Важное