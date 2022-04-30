В Эстонию прибыли более 34 тыс. украинских беженцев

Сообщает издание ERR.



По данным издания, по состоянию на 29 апреля в Эстонию прибыли и изъявили желание остаться 34 394 человека. За временной защитой обратились 22 962 украинца. Большинство людей останавливаются у друзей и родственников.



За последние несколько недель количество прибывших стабилизировалось на уровне около 450 в сутки. Добавляют, что большинство беженцев сейчас въезжают в Эстонию через пограничные переходы из России.



В пятницу (29 апреля) в Эстонию въехали еще 587 украинцев, а 325 сообщили, что находятся транзитом.



Издание сообщает, что часть беженцев уже нашли работу, несколько тысяч детей начали посещать школу. Однако многие сообщают о проблемах, пытаясь получить доступ к уходу за детьми или найти долгосрочное жилье.



Для сравнения, более 50 000 беженцев прибыли в Литву, имеющую почти 2,8 миллиона населения, и более 22 000 в Латвию, которая имеет население 1,9 миллиона. Все три страны Балтии приняли количество беженцев, составляющих более 1 процента их населения. В Эстонии этот показатель превысил 2,5 процента.

29 апреля во время экстренного заседания правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам.

По состоянию на 26 апреля в Латвии находились около 25 тысяч вынужденно переселенных людей из Украины.