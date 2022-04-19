В Эстонию прибыли более 31 тысячи украинских беженцев

Об этом сообщает ERR.



Из прибывших 18 апреля 110 - дети, а 218 человек планировали через Эстонию добраться в другие страны.



В настоящее время 20 871 украинец зарегистрировался на временную защиту в стране. Более 4 тысяч беженцев проживают в помещениях, предоставленных государством.



Всего в Эстонию прибыли и планируют остаться 31 659 человек. Для сравнения, более 46 300 беженцев прибыли в Литву, более 13 000 в Латвию и 16 000 в Финляндию.

Напомним, в Таллинне, столице Эстонии, 11 апреля открыли школу для украинских детей-беженцев. В первый день там начали обучение 67 учеников, а к концу недели присоединились еще трое детей.

В городе Хаапсалу в Эстонии дети присоединились к благотворительной акции . Они создают и продают искусственные подсолнухи, чтобы собрать деньги и поддержать украинских детей-беженцев, проживающих в городе.