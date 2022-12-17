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В Эстонию прибыла пехотная рота армии США

17 декабря, 2022 суббота
13:25
Мир

В военную часть Таара в эстонском городе Виру прибыла рота армии США, которая будет служить и проводить совместные тренировки с эстонской 2-й пехотной бригадой

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление командира 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу.

"Вместе с ротой прибыл командный пункт батальона, что позволяет нам интегрировать в бригаду новое маневровое подразделение. Благодаря этому мы сможем не только проводить совместные тренировки, но и повысить боевой потенциал соединения", - сказал он.

Ранее на Мадридском саммите НАТО президент Джо Байден обещал усилить восточный фланг альянса. США решили перебросить в Эстонию пехотную роту, ракетные системы HIMARS, а также системы командования и управления.

"Мы рады возможности служить бок о бок с нашими союзниками. Мы сможем обменяться опытом, наладить взаимодействие и укрепить связи", - отметил командир артиллерийской бригады 1-й пехотной дивизии США, полковник Ричард Айкена.

Отмечается, что перебрасывание американского подразделения в Эстонию позволит 2-й пехотной бригаде расширить практику взаимодействия с союзниками.

Кроме того, страны сотрудничают в вопросах построения эстонской дивизии НАТО. В частности, Эстония присоединится к американской программе US Warfighter. Она состоит из серии учений, по итогам которых проходят экзаменационные маневры армейских корпусов и дивизий.

В Эстонии также находится боевая группа передовых сил НАТО. В ее состав под руководством Великобритании входят части вооруженных сил Франции и Дании, а также один эксперт из Исландии. Воздушное пространство стран Балтии охраняется истребителями ВВС Германии.

  • 16 июля Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS и другого оружия на $500 млн. В Госдепе США подчеркнули, что соглашение о продаже оружия "будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками". Отдельно отмечалось, что продажи оружия Эстонии "не изменят основной военный баланс в регионе".
  • 3 декабря СМИ сообщили, что Эстония подписала с американским Агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS более чем на $200 млн.

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