В Эстонию не пропустили цистерны из РФ с надписью "русский мир"

Об этом сообщает пресс-служба префектуры в фейсбуке.

"Когда кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем публичного показа символов агрессора. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в пограничном пункте Койдула в Лиунасской префектуре Эстонии. Команда российского локомотива заявила, что якобы ничего не знала о надписи "русский мир" рядом с надписью "нефть", и просила разрешить заклеить ее пленкой. Однако эстонские пограничники заставили россиян закрасить надпись краской, в случае отказа цистерны развернули бы в Россию.

5 ноября литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой. Литва распорядилась отцепить пять вагонов с символикой РФ и отправить их обратно в Калининградскую область.

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