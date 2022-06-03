В Эстонии женщину приговорили к 8,5 годам лишения свободы за сотрудничество с китайской разведкой
Эстонку приговорили к 8,5 годам лишения свободы из-за умышленного сотрудничества с разведкой Китая против интересов Эстонии
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на ERR.
Сообщается, что эстонку Герли Мутсо приговорили к 8,5 годам лишения свободы из-за сотрудничества с китайской разведкой против интересов Эстонии.
Окружной суд Харью пришел к выводу, что Мутсо сознательно и добровольно пошла на контакт с военной разведкой КНР и помогала в разведывательной деятельности. В качестве вознаграждения женщина получила от китайской разведки более 21 тыс. евро.
Кроме того, эстонку обвинили в незаконном обращении с небольшим количеством наркотических веществ.
В частности, Герли Мутсо осудили за сговор против интересов Эстонии (к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы), за шпионаж и поддержку шпионской деятельности против Эстонии (к 8 годам и 6 месяцам), и за преступление, связанное с наркотиками (6 месяцев лишения свободы) свободы).
Суд учел, что преступница ранее не была судима, но учел как отягчающее обстоятельство умышленность, осознанность и продолжительность сотрудничества с китайской разведкой, которая прекратилась только после вмешательства правоохранителей.
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