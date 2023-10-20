В Эстонии заработало первое отделение Новой Почты
Компания Nova Post открыла свое отделение в Эстонии, которая является восьмой страной Европы, где она работает. Также доступна курьерская служба
Об этом сообщает пресс-служба в релизе.
"В этом году мы открываем отделения во всех странах Балтии. В марте Nova Post вышла на рынок Литвы, сегодня открываем первое отделение в Эстонии, а уже через неделю заработаем в Латвии. Общие инвестиции в наше развитие в странах Балтии составляют 300 тыс. евро", – сказал CEO Nova Post Europe Александр Лысовец.
Новая Почта открыла свое первое отделение в Таллинне на Estonia PSt 7, 10412. Отделение работает ежедневно. Клиенты могут отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1000 кг в Украину.
Цена доставки из Украины в Эстонию:
- Документы – 250 грн.
- Посылки до 2 кг – 400 грн.
- Посылки до 10 кг – 600 грн.
- Посылки до 30 кг – 1200 грн.
- Грузы от 30 до 100 кг – 40 грн за каждый килограмм.
Клиенты также могут заказать курьера через сайт или мобильное приложение Nova Post, чтобы отправить посылку по любому адресу в Эстонии. За доставку или получение посылки курьером с адреса нужно доплатить +100 грн за отправку до 30 кг, или +250 грн за каждые 100 кг.
До 12 ноября все клиенты могут получить промокод на -15% скидки на доставку из Эстонии в Украину, если зарегистрируются по ссылке .
В общей сложности Новая Почта имеет 66 отделений в Эстонии, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове. Подробности .
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