В Эстонии запускают украинский детский киноклуб. Подробности

Об этом информирует Ассоциация украинских организаций .

"Раз в месяц для детей и взрослых мы будем показывать киноленты и анимационные фильмы украинского производства на украинском языке в Таллинне, Тарту, Нарве, Пайде, Пярну и других городах", - говорится в заявлении.

В Таллинне в кинотеатре Sõprus (Vana-Posti) состоится торжественное открытие детского киноклуба. Детям покажут фэнтези-сказки о рыцаре "Джура-королевич".

Это фильм о джуре-Иванке, сыне короля Юрии Храбром, который борется со злом. Злой Эгерт, убивший короля и захвативший престол, хочет уничтожить наследника. Но Иванко слушает сердце и жертвует ради победы.

В фильме играют известные украинские актеры: Максим Самчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салин.

Первый показ запланирован на 14 октября в 16.00. Вход свободный.