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В Эстонии запускают украинский детский киноклуб. Подробности

9 октября, 2023 понедельник
14:39
Культура

В нескольких городах Эстонии в рамках Украинского киноклуба состоятся показы фильмов на родном языке для детей и их родителей, вынужденных покинуть страну

Об этом информирует Ассоциация украинских организаций .

"Раз в месяц для детей и взрослых мы будем показывать киноленты и анимационные фильмы украинского производства на украинском языке в Таллинне, Тарту, Нарве, Пайде, Пярну и других городах", - говорится в заявлении.

В Таллинне в кинотеатре Sõprus (Vana-Posti) состоится торжественное открытие детского киноклуба. Детям покажут фэнтези-сказки о рыцаре "Джура-королевич".

Это фильм о джуре-Иванке, сыне короля Юрии Храбром, который борется со злом. Злой Эгерт, убивший короля и захвативший престол, хочет уничтожить наследника. Но Иванко слушает сердце и жертвует ради победы.

В фильме играют известные украинские актеры: Максим Самчик, Таисия-Оксана Щурук, Алина Коваленко, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Виталий Салин.

Первый показ запланирован на 14 октября в 16.00. Вход свободный.

  • Напомним, в июне 10-й Чилдрен Кинофест избрал фильмом-открытием фильм Антона Гойды "Джура-королевич".
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