В Эстонии запускают приложение на базе украинской Дии

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что еще в статусе советника президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году посетил Эстонию. Тогда он изучал опыт цифровизации, многое записывал, чтобы потом ввести в Украине. Сейчас же, по словам Федорова, одна из самых цифровых стран мира занимает украинский опыт цифровизации государственных услуг.

"Теперь уже украинский опыт вдохновляет Эстонию и другие страны", – сказал Федоров.

Министр цифровой трансформации добавил, что поделился с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном приложения "Дия". В феврале 2023 года mRiik запустят для тестировщиков. А уже к середине года планируют полноценный запуск приложения.

"Кейс с эстонским приложением важен, потому что первый. Потому что Эстония. Потому что друзья. Потому что за диджитализацией будущее", - подчеркнул Федоров.

18 января стало известно, что USAID планирует начать обсуждение с другими странами по поводу потенциального использования украинской Дии в качестве шаблона для создания собственных программ для цифровизации правительств.