В Эстонии задержаны пропагандисты российского издания "Известия"
Съемочную группу "Известий" сняли с поезда, следующего из Нарвы в Таллинн, и задержали в Эстонии
Об этом сообщают "Известие" в телеграмм.
"Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции", - говорится в сообщении.
"Известия" уточнили, что Солдатова и Тимофеев "посещали страну как туристы" и отметили, что "во многом обвиняют Солдатову и Тимофеева пока неизвестно".
"Однако журналисты не смогли проигнорировать последние происходившие в Эстонии события. Они решили подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника", - говорится в сообщении в телеграмм-канале "Известий".
У журналистов отобрали мобильные телефоны. Впоследствии к Солдатовой и Тимофееву на участок уже приехали представители миграционных служб.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание сотрудников "Известий":
"Посольство России в Эстонии держит на контроле эту ситуацию. Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их пребывания направлен консульский сотрудник".
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