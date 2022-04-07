В Эстонии задержала руководителей российского информагентства Sputnik за нарушение санкций

Об этом сообщает Delfi.



Согласно материалам уголовного дела, которое было возбуждено еще в прошлом году, эстонская полиция безопасности подозревает Елену и Мати-Дмитра (фамилии не называются, но по данным портала речь идет об Елене Черышевой и Мати-Дмитрии Терестале, - ред.), в том, что они через портал Sputnik Media предоставили подсанкционному лицу 35 тыс. евро.



Средства имели происхождение из РФ.



Также подозреваемые продолжили управлять порталом, несмотря на введенные 1 марта 2022 года санкции ЕС. Обоим выдвинуто подозрение.



Следствие по делу ведет полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.

Напомним, Эстония передала Украине большую партию военной помощи.