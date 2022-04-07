В Эстонии задержала руководителей российского информагентства Sputnik за нарушение санкций
Эстонская полиция безопасности задержала руководителей российского информационного агентства Sputnik Елену и Мати-Дмитра, подозреваемых в нарушении международных санкций
Об этом сообщает Delfi.
Согласно материалам уголовного дела, которое было возбуждено еще в прошлом году, эстонская полиция безопасности подозревает Елену и Мати-Дмитра (фамилии не называются, но по данным портала речь идет об Елене Черышевой и Мати-Дмитрии Терестале, - ред.), в том, что они через портал Sputnik Media предоставили подсанкционному лицу 35 тыс. евро.
Средства имели происхождение из РФ.
Также подозреваемые продолжили управлять порталом, несмотря на введенные 1 марта 2022 года санкции ЕС. Обоим выдвинуто подозрение.
Следствие по делу ведет полиция безопасности под руководством Государственной прокуратуры.
- Напомним, Эстония передала Украине большую партию военной помощи.
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