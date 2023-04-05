Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на решение Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

В ведомстве отметили, что местным интернет-провайдерам было сообщено о 53 доменах, через которые в Эстонии до сих пор доступны запрещенные в ЕС телеканалы. В частности, речь идет о российской пропаганде.

Русскоязычные жители Эстонии могут смотреть контент на русском языке около десятка других телеканалов (Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia, ETV+).

"Опрос общественного мнения по заказу Госканцелярии свидетельствует, что упоминание российских каналов как важного источника информации снизилось за год с 33% до 11%, а доверие к ним – с 40% до 18%".

В целом для защиты своего инфопространства Эстония ограничила доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу.