В Эстонии заблокировали еще полсотни доменов для просмотра российского телевидения
Официальный Таллинн распорядился заблокировать еще 53 домена, с помощью которых пользователи могли получать доступ к российскому пропагандистскому телевидению
Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на решение Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
В ведомстве отметили, что местным интернет-провайдерам было сообщено о 53 доменах, через которые в Эстонии до сих пор доступны запрещенные в ЕС телеканалы. В частности, речь идет о российской пропаганде.
Русскоязычные жители Эстонии могут смотреть контент на русском языке около десятка других телеканалов (Kanal 7, Kanal 7+, Kino 7, Orsent TV, OTV, Semejka, Super Baltic, Super Plus, 3+ Estonia, ETV+).
"Опрос общественного мнения по заказу Госканцелярии свидетельствует, что упоминание российских каналов как важного источника информации снизилось за год с 33% до 11%, а доверие к ним – с 40% до 18%".
В целом для защиты своего инфопространства Эстония ограничила доступ к 195 сайтам и 51 телеканалу.
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