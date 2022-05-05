В Эстонии выпустят монету "Слава Украине" с дизайном украинской студентки-беженки
Эстонский Центральный банк выпустит в обращение монету номиналом в два евро, посвященную Украине и свободе
Об этом сообщает пресс-служба центробанка Эстонии.
"Наблюдательный совет банка утвердил дизайн монеты на состоявшемся на этой неделе внеочередном заседании. Дизайнер монеты – харьковчанка Дарья Титова, которая сейчас учится в Эстонской академии искусств. Дизайнер пояснила, что на монете изображена девушка как символ нежности, защищающей птичку в ее руке. В дизайне также присутствует колосс пшеницы", – рассказывают в центробанке.
Это первый случай, когда в Эстонии выпускают монету на иностранном языке. Текст «Слава Украины» решил использовать как символ независимости и сопротивления Украины.
Обычно создание монеты в два евро со специальным дизайном занимает более 18 месяцев, но в этом случае предыдущие работы начались в апреле, и центральный банк надеется выпустить 2 миллиона монет номиналом в два евро, посвященных Украине в конце этого или начале следующего года. монеты в два евро должны быть утверждены Европейской комиссией и странами-членами Европейского Союза", – объясняют представители банка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.23
Покупка 31.23Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное