В Эстонии выпустят монету "Слава Украине" с дизайном украинской студентки-беженки

Об этом сообщает пресс-служба центробанка Эстонии.

"Наблюдательный совет банка утвердил дизайн монеты на состоявшемся на этой неделе внеочередном заседании. Дизайнер монеты – харьковчанка Дарья Титова, которая сейчас учится в Эстонской академии искусств. Дизайнер пояснила, что на монете изображена девушка как символ нежности, защищающей птичку в ее руке. В дизайне также присутствует колосс пшеницы", – рассказывают в центробанке.

Это первый случай, когда в Эстонии выпускают монету на иностранном языке. Текст «Слава Украины» решил использовать как символ независимости и сопротивления Украины.

Обычно создание монеты в два евро со специальным дизайном занимает более 18 месяцев, но в этом случае предыдущие работы начались в апреле, и центральный банк надеется выпустить 2 миллиона монет номиналом в два евро, посвященных Украине в конце этого или начале следующего года. монеты в два евро должны быть утверждены Европейской комиссией и странами-членами Европейского Союза", – объясняют представители банка.



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