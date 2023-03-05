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В Эстонии выбирают парламент

5 мартa, 2023 воскресенье
14:03
Мир На фото Здание правительства и госканцелярии Эстонской Республики

В Эстонии в воскресенье, 5 марта, проходят выборы в парламент

Об этом сообщает ERR .

Известно, что в воскресенье 405 избирательных участков по всей Эстонии открыты с 9:00 до 20:00. Отмечается, что каждый избиратель может проголосовать на любом участке в пределах своего избирательного округа: он больше не привязан к одному конкретному избирательному участку и может сам выбрать для голосования участок по месту жительства.

Издание сообщает, что голосование на выборах началось еще 27 февраля электронным путем, сегодня этот способ уже невозможен. Но в день выборов можно сменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке лично.

В один день с электронным началось и предварительное голосование на участках, открывшихся в каждом городе и волости.

Если из-за связанной со здоровьем или другой уважительной причины избирателю трудно прийти для голосования на участок, он может проголосовать дома.

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В Рийгиког баллотируются девять партий и десять независимых кандидатов, всего – 968 кандидатов.

Известно, что на 8 утра 5 марта в предварительном голосовании приняли участие 47,3% избирателей; электронным путем проголосовали 313 514 человек, на избирательных участках – 143 346 человек.

Окончательное количество отданных электронным путем голосов станет известно поздно вечером 5 марта, поскольку после закрытия избирательных участков будет проведен учет проголосовавших дважды.

Если избиратель использовал оба способа голосования, то будут учитываться только голос, отданный на избирательном участке с помощью избирательного бюллетеня.

  • 2 марта стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает , что членство в Североатлантическом Альянсе является единственным вариантом обеспечения безопасности Украины, за исключением ядерного оружия.
Общество
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